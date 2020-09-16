В результате патрулирования территории сотрудники ОР ППСП у лесопарка на 10 км МКАД задержана 20-летняя девушка...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемую в попытке сбыта наркотического средства -метилэфедрона.В результате патрулирования территории сотрудники ОР ППСП у лесопарка на 10 км МКАД задержана 20-летняя девушка. В ходе личного досмотра у нее обнаружено и изъято 2 полиэтиленовых пакета с неизвестным веществом внутри, общей массой 80 граммов. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем закладок. Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО (495) 709-18-18