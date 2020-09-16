Напомним, прокуратура направила исковое заявление о возврате незаконно изъятых у предприятия объектов электроснабжения.

Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел иск к администрации Камешковского района и МУП Камешковского района «Горэлектросеть» о признании сделки по изъятию из хозяйственного ведения унитарного предприятия 115 объектов электроснабжения (трансформаторные подстанции, высоковольтные линии электропередач и т.п.) ничтожной и возврате их предприятию.Согласно суда, договор заключенный между Отделом имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области и обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети» является недействительным.Напомним, о возврате незаконно изъятых у предприятия объектов электроснабженияПоскольку проверкой установлено, что сделка может повлиять на финансово-хозяйственное положение «Горэлектросети» и возможность его дальнейшей деятельности.