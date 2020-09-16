В августе этого года Бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов решил обжаловать свой приговор.
В августе этого года Бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов .
6 августа его уголовное дело
поступило в Областной суд для рассмотрения в апелляционном порядке. 15 сентября стало известно, что с
удебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не нашла оснований для отмены приговора Ленинского районного суда.
Напомним,
что
Дмитрий Хвостов занимал должность заместителя губернатора Владимирской области по строительству с 3 марта 2014 года за взятки в крупном и особо крупном размере. Приговором Ленинского районного суда города Владимира от 23 ноября 2018 года Хвостов уже был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет со штрафом в размере 28 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Также за получение взятки. (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)
В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемого общей стоимостью более 5,3 млн рублей наложен арест.
Второй суд 2 июля 2020 года назначил Хвостову наказание по совокупности преступлений в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 30 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Окончательное наказание определено в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 40 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.