В августе этого года Бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов решил обжаловать свой приговор.

В августе этого года Бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов .6 августа его уголовное делопоступило в Областной суд для рассмотрения в апелляционном порядке. 15 сентября стало известно, что судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не нашла оснований для отмены приговора Ленинского районного суда.Напомним,чтоДмитрий Хвостов занимал должность заместителя губернатора Владимирской области по строительству с 3 марта 2014 года за взятки в крупном и особо крупном размере. Приговором Ленинского районного суда города Владимира от 23 ноября 2018 года Хвостов уже был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет со штрафом в размере 28 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Также за получение взятки. (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемого общей стоимостью более 5,3 млн рублей наложен арест.Второй суд 2 июля 2020 года назначил Хвостову наказание по совокупности преступлений в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 30 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Окончательное наказание определено в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 40 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.