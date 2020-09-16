Мероприятие будет организовано в рамках акции «Дорожный пристав».

17 августа судебные приставы, сотрудники ГИБДД и специалисты Энергосбыт Волга проведут совместный рейд по взысканию задолженности за электроэнергию в Александрове. Мероприятие будет организовано в рамках акции Управления ФССП по Владимирской области «Дорожный пристав».В ходе рейда с помощью комплекса «Дорожный пристав» на дорогах Александрова будут выявляться собственники автомобилей, в отношении которых имеются судебные приказы на взыскание различных задолженностей (штрафов, алиментов, кредитов), в том числе долгов за электрическую энергию.Общая задолженность жителей города Александрова и Александровского района перед Энергосбыт Волга за потребленную электрическую энергию по состоянию на 1 сентября составляет 11,4 млн рублей. Из них 7,6 млн рублей взыскано в судебном порядке и направлено для исполнительного производства в Управление ФССП по Владимирской области. Проверить наличие возбужденного исполнительного производства можно на .