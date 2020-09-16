По версии следствия, фигурант совершил кражу и грабёж.

Следственным отделом МО МВД России "Гусь-Хрустальный" завершено расследование уголовных дел в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 161 УК РФ (грабёж).По версии следствия, в марте текущего года обвиняемый, проходя мимо дома в районном центре, обратил внимание на открытую калитку. Заглянув во двор и поняв, что за ним никто не наблюдает, фигурант похитил находившийся там велосипед.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории города Гусь-Хрустальный и дал признательные показания. Похищенный велосипед вернули владельцу.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению грабежа в марте текущего года. Обвиняемый похитил продукты питания с прилавка в магазине и впоследствии реализовал их.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.