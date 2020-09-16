Свет, грунт, вода – в помещении было все необходимое для специфического «садоводства».

В Камешковском районе задержали мужчину, который культивировал коноплю на своем участке. Как сообщает прокуратура по Владимирской области,с апреля по июль текущего года мужчина высадил более семидесяти семян конопли в контейнеры с грунтом, которые разместил на чердаке дачного дома, где периодически осуществлял их полив до произрастания.В последующем злоумышленник пересадил рассаду в две теплицы и открытый грунт, ухаживал за посаженными растениями, тем самым осуществляя культивирование наркотикосодержащих растений. Прибывшими на дачный участок сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 79 растений конопли. За указанное преступление санкция статьи предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы.