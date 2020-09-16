Умерло три человека с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

По сообщению оперативного штаба на 16 сентября, в Костромской области COVID-19 лабораторно подтвержена новая коронавирусная инфекция у 40 человек.В Костроме отмечено больше опловины всех новых случаев - 26 костромичей.По всем случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.Три пациента, имевших диагноз COVID-19, умерло. Это двое мужчин из Костромского района 64 и 65 лет и женщина 60 лет из Красносельского района. Заболевшие имели тяжелые сопутствующие сердечные и сердечно-сосудистые заболевания. Всего за период пандемии в Костромской области зафиксировано 53 летальных исхода пациентов, имевших диагноз коронавирусная инфекция.С начала эпидемиологического периода в Костромской области коронавирусной инфекцией заболели 4161 человек. Врачи вылечили 3193 заболевших, за сутки эта цифра выросла на 69 человек. В стационарах находятся 130 человек, еще 813 заболевших проходят лечение амбулаторно.Администрация Костромской области напоминает о необходимости использования в общественных местах средств защиты органов дыхания и соблюдения социальной дистанции. Берегите себя и своих близких.