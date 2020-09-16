Москва считает, что законному президенту не надо обещать безопасность, если он и так находится в своей стране. Фактически ему обеспечивает это кресло главы государства.

Москва считает, что законному президенту не надо обещать безопасность, если он и так находится в своей стране. Фактически ему обеспечивает это кресло главы государства.В Кремле не оценили необходимость гарантий безопасности Александра Лукашенко. Москва считает, что легитимный президент Белоруссии не нуждается в дополнительных обещаниях безопасности, находясь у себя дома. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он добавил, что это личное и внутренне дело белорусских властей. Прессек подчеркнул, что Лукашенко – законный, избранный народом лидер республики, пишет .Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "гарантируют безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет с должности.После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80% голосов избирателей. Однако оппозиция и Запад не поддержали итоги референдума. Главная соперница действующего лидера Светлана Тихановская и после выборов продолжила подковерные игры в борьбе за власть.Белорусская оппозиция создала координационный совет, который в республике считается незаконным. По этому факту возбуждено уголовное дело.В понедельник, 14 сентября, Александр Лукашенко . Стороны обсудили непростую сложившуюся ситуацию в республике, а также вопросы интеграции.