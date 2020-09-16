Генерал армии Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Минск, передает . Планируется встреча отечественных специалистов с белорусскими коллегами. В ходе встречи будут ..
<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2020-v-minsk-pribyl-shojgu.html" target="_blank">В Минск прибыл Шойгу</a> - Генерал армии Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Минск, передает . Планируется встреча отечественных специалистов с белорусскими коллегами. В ходе встречи будут ..
[url=https://33live.ru/novosti/16-09-2020-v-minsk-pribyl-shojgu.html]В Минск прибыл Шойгу[/url] - Генерал армии Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Минск, передает . Планируется встреча отечественных специалистов с белорусскими коллегами. В ходе встречи будут ..