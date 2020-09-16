В Москве за звание самого «Народного участкового» в текущем году будут бороться лучшие участковые уполномоченные полиции, которые были определены по результатам оперативно-служебной деятельности...

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации.Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к полиции, в частности, к участковым уполномоченным полиции, а также формированию о них позитивного общественного мнения. Именно участковые круглосуточно работают с населением на подведомственных территориях, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, а также алкоголизма и наркомании.В Москве за звание самого «Народного участкового» в текущем году будут бороться лучшие участковые уполномоченные полиции, которые были определены по результатам оперативно-служебной деятельности.Традиционно конкурс будет проходить в три этапа. На первом этапе (с 11 по 20 сентября) голосование пройдет на официальных сайтах УВД по административным округам г. Москвы:ЦАОВАОЮВАОЮАОЮЗАОЗАОСЗАОСАОСВАОЗеленоградТиНАОВторой - с 7 по 16 октября будет проведен на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве (77.мвд.рф).Третий этап конкурса (с 1 по 10 ноября) пройдет на федеральном уровне. Голосовать за лучших участковых уполномоченных полиции страны можно будет на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». В финальном этапе принимают участие по 1 участковому от каждого региона (победители региональных этапов).Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: I = P ÷ S×100, где I – индекс доверия граждан; P – количество голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования; S – число граждан, проживающих в субъекте России.