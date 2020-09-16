Сначала тепло пойдет в социальные объекты.

Следуя постановлению Андрея Шохина, с 18 сентября во Владимире начинается отопительный сезон. Это не значит, что тепло дадут сразу во всем городе. Сначала трубы потеплеют в социальных объектах — школах, больницах, детских садах, а дальше, до 1 октября, будут постепенно подключать другие здания. Причем руководители учреждений самостоятельно примут решение, нужно уже включать отопление или подождать. Но в любом случае- Решение о дате включения тепла в конкретном учреждении будет принимать его руководитель. Включать отопление, например, в школе или пока подождать, наверно, виднее директору – тем более, что осенняя погода в наших широтах переменчива и может наступить позднее «бабье лето, – сообщили в мэрии.Городские службы сообщают о готовности к отопительному сезону 2020-2021 год. Тем не менее, ремонтные работы еще продолжаются, и самая крупная из них — реконструкция теплосетей на ул. Чайковского, которая должна завершиться к 19 октября.В связи с ремонтом, завтра утром, 17 сентября, с 03:00 до 17:00 в дома на этом отрезке не будет подаваться горячая вода.