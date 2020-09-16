Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с московскими коллегами проведены оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по противодействию распространению наркотиков...

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с оперативниками УНК ГУ МВД России по г. Москве и ОНК УВД по ЮВАО, при силовой поддержке СОБР ГУНК МВД России, в ночь на 13 сентября 2020 года в помещении ночного клуба на юго-востоке столицы проведены оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по противодействию распространению наркотиков. На момент проверки развлекательного заведения в нем находилось около двух с половиной тысяч человек.Ряд граждан, предположительно находившихся в состоянии наркотического опьянения, направлены на медицинское освидетельствование, по результатам которого будут приняты решения о привлечении их к административной ответственности.Задержан 21-летний гражданин, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. При нем обнаружили 14 свертков с наркотическим средством – мефедроном, общей массой 14,4 грамма (около 50 разовых доз).Следователем следственного отдела ОМВД России по району Южнопортовый г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ.В ходе проведения осмотра помещений ночного клуба обнаружены и изъяты свертки с различными веществами в виде таблеток и порошков, которые направлены на исследование для определения вида и массы. По данному факту проводится доследственная проверка.Скачать видео