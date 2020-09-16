Штукатурка осыпается со стен и потолка прямо на пациентов, ветер гуляет по коридорам.

Штукатурка осыпается со стен и потолка прямо на пациентов, ветер гуляет по коридорам. В таком состоянии находится амбулатория в поселке имени Воровского Судогодского района уже более 10 лет. В тоже время глава региона вчера во время пресс-конференции пообещал, что до конца года в области будет построено 30 ФАПов. Чего ждать жителям поселка имени Воровского? В амбулатории побывал наш корреспондент Дмитрий Горкин. Все подробности - в итоговом выпуске «Вестей» в 21.05.