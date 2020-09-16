Мужчина, являвшийся сотрудником банка, внес в базу данных номер своего мобильного телефона вместо телефона клиентки банка, тем самым открыв себе доступ к чужому расчетному счету...

Следственным управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который обвиняется в краже, а также в попытке кражи денежных средств с банковской карты у 62-летней женщины.В полицию поступила информация о том, что с расчетного счета клиентки банка неправомерно списаны денежные средства в размере 30 тысяч рублей. Позднее была предпринята попытка списания еще 291 тысячи рублей.Оперативниками ОЭБиПК УВД по ВАО установлено, что мужчина, являвшийся сотрудником банка, внес в базу данных номер своего мобильного телефона вместо телефона клиентки банка, тем самым открыв себе доступ к чужому расчетному счету и получив возможность распоряжаться денежными средствами. Первую сумму подозреваемый перевел на счет своим друзьям, обналичил и потратил по своему усмотрению. Вторую сумму ему списать не удалось, так как банк заблокировал карту владелицы.Следственной частью следственного управления УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», а также статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ, позже соединенные в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 21- летнего мужчину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73