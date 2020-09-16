Ущерб потерпевшей подсудимый не возместил.

Юрьев-Польский районным судом вынесен приговор неоднократно судимому мужчине. Он признан виновным в мошенничестве. Сообщили в областной прокуратуре.Судом установлено, что подсудимый, находясь в исправительной колонии в Ярославской области, используя незаконно находящийся в его распоряжении мобильный телефон, обманул жительницу Юрьева-Польский, выдавая себя за её сына последней, якобы задержанного сотрудниками полиции.Для «решения проблем» он просил перевести ему деньги в сумме 80 тыс. рублей. В стрессовой ситуации женщина поверила мошеннику и перевела требуемую сумму на указанные им банковские счета. Позже потерпевшая позвонила своему сыну и выяснила, что его никто не задерживал.Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строго режима, а с учетом отбываемого наказания, по совокупности, 4 года лишения свободы. Ущерб потерпевшей подсудимый не возместил.