- Что делать и кто виноват? Владимир Сипягин отвечает на текущие и вечные вопросы. Пресс-конференция губернатора...

- Что делать и кто виноват? Владимир Сипягин отвечает на текущие и вечные вопросы. Пресс-конференция губернатора.- Двадцать процентов - много или мало? В облизбиркоме подводят итоги муниципальных выборов.- И секреты силушки богатырской. «Вести» побывали в гостях у владимирского атлета-экстремала Александра Лысенко.Об этом и не только расскажут корреспонденты "Вестей" в 14.25 на канале "Россия".