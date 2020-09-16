Оперативная диагностика и лечение пациентов являются основной задачей медицины.

И нередко в процессе борьбы с тем или иным недугом человеку может потребоваться оперативное вмешательство, а значит – применение наркоза. Для поддержки дыхания в процессе операции анестезиолог осуществляет процедуру интубации трахеи, используя такой инструмент, как ларингоскоп. Сегодня наряду с традиционной моделью этого устройства широкое применение находят и более современные аналоги – видеоларингоскопы. Они позволяют улучшить обзор и более точно определить расположение трубки в ходе ее установки.

Этот медицинский прибор представлен сегодня в достаточно широком ассортименте. К примеру, в проведении различных видов хирургических вмешательств активно используется видеоларингоскоп mcgrath video laryngoscope. Разные виды устройства отличаются размером экрана, наличием кликов или стилетов, материалом изготовления и т. д. Как правило, видеоларингоскоп оснащается встроенной памятью и позволяет вывести изображение на экран ПК.

Применение этого современного медицинского прибора имеет ряд преимуществ перед традиционной ларингоскопией:





возможность более оперативно оказать помощь пациенту;





снижение риска перекрестного загрязнения;





повышение точности управления прибором;





возможность интубации в сложных условиях.





Кроме того, современные видеоларингоскопы обеспечивают более четкий обзор. В них зачастую применяется светодиодное освещение, благодаря чему анестезиолог может детально видеть расположение тканей и связок. В результате снижается риск травм и повреждений во время установки трубки. Устройство также просто в транспортировке и изготовлено из безопасных материалов.

Видеоларингоскоп может также стать отличным решением для обучения молодого поколения врачей. Современные приборы оснащаются внутренними картами памяти, на которые можно записывать процесс интубации для дальнейших обучающих целей. Просматривая такие записи, врачи и медсестры смогут увидеть на практике этот сложный и ответственный процесс. Наглядность обучения может стать весомой помощью при изучении искусства интубации.

Отметим, что современное поколение видеоларингоскопов снимает множество проблем при лечении и уходе за пациентами. Поэтому внедрение в практику таких передовых медицинских технологий актуально для клиник по всему миру.