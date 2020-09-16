Когда начнётся строительство Рпенского проезда? Жители Владимира ждут его уже не первый год. Проезд разгрузит улицу Добросельскую, по сути, став её дублёром. Протяженность четырёхполосной

Когда начнётся строительство Рпенского проезда? Жители Владимира ждут его уже не первый год. Проезд разгрузит улицу Добросельскую, по сути, став её дублёром. Протяженность четырёхполосной дороги по плану – 2 километра 200 метров. Год назад губернатор выезжал на место будущего строительства и рассказывал о проекте журналистам. На какой же стадии проект сейчас? Владимир Сипягин, губернатор Владимирской