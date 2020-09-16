На сцене концертного зала им.Танеева государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Фирсова представляет спектакль «Русская свадьба».

Сегодня областная филармония открывает свой 76-й творческий сезон. На сцене концертного зала им.Танеева государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Фирсова представляет спектакль «Русская свадьба». Публика увидит яркий и красочный песенно-музыкальный спектакль, построенный на основе традиционного свадебного гуляния: сватовство, сговор, девичник, венчание, свадебный пир.Программа «Русская свадьба» - это и высококлассная хореография, и богатейший этнографический материал, в котором нашла отражение Владимирская губерния: здесь собраны традиционные напевы из Судогодского района, также звучат песни из московского региона, вологодской и нижегородской земли. Премьера программы состоялась почти 10 лет назад, в этом году публика увидит обновленную версию. Говорит руководитель ансамбля заслуженный артист России Николай Литвинов.- Мы очень рады, что в нашем регионе пандемия не столь ярко проявилась, как в других регионах. Нам, наверное, посчастливилось, потому что мы уже выступали на открытой площадке перед филармонией, в других районных центрах. Сегодня ансамбль «Русь» выступает на самой сцене филармонии с программой «Русская свадьба». Мы приглашаем всех, кто сможет прийти, мы долго готовились. Я надеюсь, что этот концерт пройдёт успешно, потому что мы все очень серьёзно занимались, чтобы порадовать зрителей. Ведь давно не было концертов на серьёзных площадках.Яна Тарасова