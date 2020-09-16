Активисты намерены подключить к решению вопроса областную прокуратуру.

Общероссийского народного фронта во Владимирской области намерен подключить надзорные органы в решении вопрос с ликвидацией свалки строительных отходов, находящейся на частной территории вблизи реки Нерль. На происходящее на данном участке земли неоднократно жаловались жители посёлка Боголюбово, но с мертвой точки вопрос так и не сдвинулся. Собственника регулярно штрафуют, но он уверен, что никакой свалки у него нет.В Общероссийский народный фронт обратились обеспокоенные жители поселка Боголюбово. Граждане рассказали об огромной свалке строительных отходов, которая находится в непосредственной близости с рекой Нерль и заходит на земли сельхозназначения. Активисты ОНФ совместно с главой администрации поселка Боголюбово побывали на месте складирования отходов.По информации пресс-службы Владимирского регионального отделения ОНФ, строительные отходы хранятся на общей площади примерно в 500 квадратных метров. Однако владельцу земельного участка удобнее оплачивать небольшие штрафы, нежели наводить порядок на участке. Активисты намерены подключить к решению вопроса областную прокуратуру.(Фото - иллюстративноеPixabay )