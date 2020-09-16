По итогу проведённой совместной работы МЧС России будет сформирован единый общий клип.
В преддверии празднования 30-й годовщины образования МЧС России подразделения нашего ведомства по всей стране принимают участие в танцевальном флешмобе.
Его задумка состоит в том, что во всех субъектах страны под единый тематический трек исполняется танец. А в качестве дислокации предложено выбрать узнаваемое и историческое место в каждом субъекте.
Главное управление МЧС России по Владимирской области также приняло участие во флешмобе. В качестве импровизированной сцены выбрана смотровая площадка возле Успенского собора, а исполняют танец участники танцевальной студии «VITAMIN C». Танец подготовили хореографы и руководители студии Дмитрий Абашкин и Диана Цыплёнкова.
По итогу проведённой совместной работы МЧС России будет сформирован единый общий клип, который будет показан в декабре в Государственном Кремлёмском дворце во время торжественного мероприятия, посвящённого Дню спасателя и 30-летию МЧС России.
Флешмобы – это ещё один современный метод проведения пропагандистской работы, направленный на популяризацию профессии пожарного и спасателя и в целом продвижения позитивного образа сотрудника МЧС России.
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Фото
: Пресс-служба ГУ
МЧС
России по Владимирской области)