По итогу проведённой совместной работы МЧС России будет сформирован единый общий клип.

В преддверии празднования 30-й годовщины образования МЧС России подразделения нашего ведомства по всей стране принимают участие в танцевальном флешмобе.Его задумка состоит в том, что во всех субъектах страны под единый тематический трек исполняется танец. А в качестве дислокации предложено выбрать узнаваемое и историческое место в каждом субъекте.Главное управление МЧС России по Владимирской области также приняло участие во флешмобе. В качестве импровизированной сцены выбрана смотровая площадка возле Успенского собора, а исполняют танец участники танцевальной студии «VITAMIN C». Танец подготовили хореографы и руководители студии Дмитрий Абашкин и Диана Цыплёнкова.По итогу проведённой совместной работы МЧС России будет сформирован единый общий клип, который будет показан в декабре в Государственном Кремлёмском дворце во время торжественного мероприятия, посвящённого Дню спасателя и 30-летию МЧС России.Флешмобы – это ещё один современный метод проведения пропагандистской работы, направленный на популяризацию профессии пожарного и спасателя и в целом продвижения позитивного образа сотрудника МЧС России.Фото: Пресс-служба ГУМЧСРоссии по Владимирской области)