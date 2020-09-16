Во Владимирской области поймали серийных расхитителей церковных ценностей. Жители 33 региона подозреваются в том, что вынесли иконы и частицу мощей Александра Невского из храма в Чувашии. По

Во Владимирской области поймали серийных расхитителей церковных ценностей. Жители 33 региона подозреваются в том, что вынесли иконы и частицу мощей Александра Невского из храма в Чувашии. По версии следствия, ранее судимые, в том числе и за аналогичные преступления, жители области обокрали старинный Александро-Невский монастырь. Как сообщают правоохранители, один из фигурантов разбил ночью окно в храме