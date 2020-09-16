Он встретился с главой администрации города Владимира.
Во Владимир приехал
старший советник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
Владимир Воронкович. Он встретился с
главой администрации города Владимира
Андреем Шохиным.
Владимир Воронкович приехал во Владимир после своего недавнего назначения на должность руководителя нижегородского отделения Посольства Беларуси в России. Ранее он работал Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Греции, Болгарии и на Кипре.
Отделение белорусского посольства в Нижнем Новгороде выполняет консульские функции - в частности, в рамках гуманитарного и экономического сотрудничества с российскими партнерами. В сферу ответственности отделения входят Владимирская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская и Тамбовская области, а также Мордовия.
Андрей Шохин и Владимир Воронкович обсудили вопросы развития дружественных отношений, сложившихся у столицы Владимирской области с белорусскими городами Бобруйском, Волковыском и Ленинским районом Минска.
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Фото
: пресс-служба
администрации
Владимира
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