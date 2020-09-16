Он встретился с главой администрации города Владимира.

Во Владимир приехалстарший советник Посольства Республики Беларусь в Российской ФедерацииВладимир Воронкович. Он встретился сглавой администрации города ВладимираАндреем Шохиным.Владимир Воронкович приехал во Владимир после своего недавнего назначения на должность руководителя нижегородского отделения Посольства Беларуси в России. Ранее он работал Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Греции, Болгарии и на Кипре.Отделение белорусского посольства в Нижнем Новгороде выполняет консульские функции - в частности, в рамках гуманитарного и экономического сотрудничества с российскими партнерами. В сферу ответственности отделения входят Владимирская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская и Тамбовская области, а также Мордовия.Андрей Шохин и Владимир Воронкович обсудили вопросы развития дружественных отношений, сложившихся у столицы Владимирской области с белорусскими городами Бобруйском, Волковыском и Ленинским районом Минска.Фото: пресс-службаадминистрацииВладимира