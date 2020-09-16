Согласно результатам экспертизы общая розничная стоимость изъятой продукции составила свыше 1,6 миллионов рублей.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Владимирского ЛО МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали троих граждан, которые незаконно хранили и продавали немаркированную спиртосодержащую продукцию.Установлено, что 44-летний владимирский предприниматель совместно с двумя местными жителями приобретали в целях последующего сбыта алкогольную продукцию различных наименований. Полицейские в ходе обысков обнаружили и изъяли у подозреваемых свыше шести тысяч бутылок с алкогольными напитками.Согласно результатам экспертизы общая розничная стоимость изъятой продукции составила свыше 1,6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного противоправного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов. Сообщили в пресс-службе ведомства.