Представлены - одежда, продукты питания, товары для здоровья и удобные мелочи.

19-ая Межрегиональная выставка Торгово-промышленной палаты открылась во владимирском Экспоцентре. Одежда, продукты питания, товары для здоровья и удобные мелочи.С зеркальной поверхности непросто удалить жирный крем. С ней справятся только салфетки из микрофибры для зеркал и стекол. Стерильная чистота на любых поверхностях без синтетических моющих средств. Постоянный участник выставки - московская фирма "Лесна". "Пылесос на ладони" - изделия по шведским технологиям, которые наведут порядок в каждом доме и автомобиле, сохранят экологию и сберегут здоровье.Ираида Бодренко, генеральный директор фирмы «Лесна»: «Узелковое плетение сеточкой из микрофибры для мытья посуды без всяких моющих средств. Она легко удаляет все сильные и жесткие загрязнения. Налеты от чая, от кофе. И все блестит. Мы ждем всех, кто хочет экономить свое время, получать удовольствие от уборки и легкость».Финский классический минимализм. Верхняя одежда из Финляндии - практичная, теплая и с минимумом фурнитуры. Весенняя и зимняя коллекции. Не только женские модели, но и мужские утепленные куртки. А для женщин - штормовки разной длины, пальто по современным технологиям. Натуральные дышащие ткани, утеплители с выводом влаги. Утеплители - из разных слоев: хлопка и вискозы.Мария Барышева, представитель фирмы по производству финской одежды: «Обычно они такие все очень темные, но в этом году в коллекцию добавлены яркие красивые оттенки, что дополняет нашу коллекцию. Ну и что нравится нашим дамам, что все эти вещи стираются без химчистки. Легко, в обычной стиральной машинке».А полезные товары для дома можно приобрести возле Экспоцентра. "Центр удобных мелочей" из Кирова привез незаменимые кухонные гаджеты. Такая терка - спасение для хозяйки. Можно быстро нарезать капусту, морковь и другие овощи. Точилка-рыбочистка, тёрка для корейской морковки, формы для лепки теста, банка для солений. Особенно все пригодится в осенний период заготовок.Евгения Буцаева, представитель Центра умных мелочей: «Мы приглашаем всех садоводов к нам на ярмарку за удобрением, которое восстановит плодородность почвы. Нынче все получили хороший урожай, поэтому земля у нас отдала большую часть себя. У нас есть натуральное органическое удобрение, абсолютно натуральное».На выставке в Экспоцентре - только качественные продукты питания, садовый инвентарь, саженцы, текстиль, товары для дома. Выставка пройдет с 10 утра до 6 вечера до 18 сентября. И 19 сентября она будет работать до 15:00. Улица Батурина, 35.