Пожар тушили на площади 1600 кв.м

В областном центре случился большой пожар в складских помещениях.Склады горели во Владимире по адресу улица Ноябрьская, дом 139. Судя по всему, огонь вспыхнул где-то наверху здания, построенного еще во времена СССР. Пожар сильно повредил крышу здания на площади 1600 кв. м. На пожаре никто не пострадал. По звонку о возгорании на объект выехали 11 единиц техники, на ликвидации пожара работали 33 человека.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).