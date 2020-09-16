В связи с изложенным, заместителем городского прокурора внесены представления.

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 3 индивидуальными предпринимателями требований законодательства при использовании детских аттракционов, расположенных в парке им. В.А. Дегтярева.Выявлены несоблюдение требований о фиксации надувного игрового оборудования, отсутствие необходимых приборов для измерения ветра, а также средств фиксации, информационных табличек, содержащих предупреждения и ограничения по возрасту, весу и росту, поврежденные конструкции аттракционов, создающие опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних. В связи с изложенным, заместителем городского прокурора внесены представления.(Фото:Pixabay)