Это на два случая больше, чем за прошлые сутки.

Согласно бюллетеню Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие суки зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19. Вчера эта цифра остановилаьс на 32 лабораторно подтвержденных случаях. Владимир опять лилирует - 9 заболевших. Остальные районы заметно отстают - по четыре в Гусь-Хрустальном, Селивановском, в Ковровском, Вязниковском районах, в остальных - еще меньше.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.