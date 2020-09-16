Владимир Сипягин не исключает новой вспышки заболевания COVID-19 dВо Владимирской области. - Ситуацию по ограничениям мы модерируем в оперативном режиме, своевременно открывая или закрывая ..

Владимир Сипягин не исключает новой вспышки заболевания COVID-19 dВо Владимирской области. - Ситуацию по ограничениям мы модерируем в оперативном режиме, своевременно открывая или закрывая предприятия и социальные учреждения. Считаю, то, что мы вводили в соцучреждениях закрытый круглосуточный режим со сменами по две недели, позволило избежать массовых вспышек, взрывов заболевания, как это было в соседних регионах. Оправданы были и карантинные мероприятия, – рассказал губернатор.Сегодняшнюю ситуацию по коронавирусу он оценивает как стабильную, но призывет не терять бдительности. - И сегодня многое зависит от самих жителей, от соблюдения ими элементарных правил в общественных местах, масочного режима. Наибольшие опасения сегодня вызывают сферы торговли и образования. Торговые центры постоянно проверяем, видим, что соблюдение рекомендаций по безопасности там контролируют. Что касается сферы образования, учреждениям выделены дополнительные областные деньги на средства защиты и дезинфекции.