Самая большая проблема этой избирательной компании - низкая явка.

Предварительные итоги выборов в местные советы сегодня прокомментировал глава облизбиркома Вадим Минаев. По его словам, самая большая проблема этой избирательной компании - низкая явка.В трех территориях, где был один кандидат, участники не набрали необходимого количества голосов. Там пройдут повторные выборы в течение года. На трех участках в одном из округов кандидаты набрали одинаковое количество голосов. Кто из них будет депутатом, теперь решит жребий, а не избиратели. Таких ситуаций не возникло, если бы жители области более активно голосовали, считает Вадим Минаев.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области: «Явка составила 20,37%. Ну, предвидя вопрос, опережая их. Много это или мало? Мало! Позиция моя она осталась неизменной. Нормальная явка - это 100%».