Налетел на препятствие из-за того, что не заметил дорожные работы? Этой ночью на трассе “Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики” водитель врезался в кучу щебня на проезжей

Налетел на препятствие из-за того, что не заметил дорожные работы? Этой ночью на трассе “Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики” водитель врезался в кучу щебня на проезжей части. Произошло ДТП на 39 километре автодороге, на отрезке трассы, где сейчас идет ремонт. Как сообщают в в ГИБДД, за рулем автомобиля Ниссан Тиана был молодой человек 1991 года рождения. Он ехал