Профориентационная работа в «Кванториуме-33» проходит успешно.

По итогам вступительной кампании основная часть учащихся детского технопарка «Кванториум 33» выбрала инженерный и естественно-научный профили обучения.Большинство из выпускников планируют получать уже высшее образование по тем направлениям, по которым они обучались в технопарке. Например, Виктория Кунышева (обучалась в промробоквантуме) стала студенткой МГУ им М.В. Ломоносова по направлению «Фун-даментальная и прикладная физика»; Артемий Пономарёв (обучался в промробоквантуме) - стал студентом МГТУ им. Баумана по направлению «Транспортные средства специального назначения»; Марианна Киселёва (обучалась в биоквантуме) – стала студентом Первого Московского государственного университета им. Сеченова по специальности «Лечебное дело»; Людмила Шаповал (обучалась в промробоквантуме и биоквантуме) – стала студенткой Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева по направлению «Аг-рохимия и почвоведение»; Вадим Петров (обучался в промробокван-туме и в VR/AR-квантуме «Виртуальная и дополненная реальность») – стал студентом Московского авиационного института по направ-лению «Информационные системы и технологии». Очень много ребят поступило во Владимирский госуниверситет.В технопарке констатируют, что профориентационная работа в «Кванториуме-33» проходит успешно. Перед выбором направления обучения в вузе или колледже выпускники школ имеют возможность пройти длительные профессиональные пробы в технопарке. Таким образом, их выбор будущей профессии является максимально осознанным.Опыт работы учреждения показывает, что дети, успешно обучающиеся по выбранным направлениям, мотивированы к поступлению на заранее выбранные ими направления, и по этой причине они показывают хорошие результаты ЕГЭ по профильным предметам. Считают во владимирском .