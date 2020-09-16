В Крымской Алуште открылась межмузейная выставка "Пути земные и небесные: три Евангелия Ивана Шмелёва".

В Крымской Алуште открылась межмузейная выставка "Пути земные и небесные: три Евангелия Ивана Шмелёва". Писатель жил там 4 года. Реликвии доставила в Крым генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. А накануне музей-заповедник передал 30 документов, привезенных из Парижа - они имеют прямое отношение к жизни и творчеству писателя, когда он находился в эмиграции. Три Евангелия символизируют три самых сложных периода жизни писателя. Напомним, Владимир и Алушта сыграли в судьбе Ивана Шмелёва важную роль. Во Владимире он жил и работал 7 семь лет, здесь написал первый рассказ. Три Евангелия будут представлены и на выставке "Пыль чужих дорог" во Владимире. Она работает с 15 октября.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника-Можно с полным основанием сказать, что Иван Сергеевич Шмелёв - это самый яркий, самый выдающийся писатель, связанный с нашим краем. Сегодня мы возвращаем память. Мы возвращаем в нашу душу не только писателя Шмелёва, мы возвращаем в нашу душу то главное, что делает нас русскими людьми. Поэтому создание Музея имени Шмелёва будет очень важным, значимым вкладом в это большое дело. Воистину, вспоминая библейские строки, "время собирать камни".