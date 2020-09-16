На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч.16 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (9 сл. в г. Владимире, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Муромском, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6806 случаев заболевания (1197 сл. в г. Владимире, 965 сл. в Гусь-Хрустальном, 697 сл. в Петушинском, 640 сл. о. Муром, 598 сл. в Ковровском, 497 сл. в Александровском, 367 сл. в Вязниковском, 318 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 226 сл. в Кольчугинском, 204 сл. в Меленковском, 167 сл. в Судогодском, 147 сл. в Киржачском, 133 сл. в Суздальском, 95 сл. в Селивановском, 90 сл. в Камешковском, 87 сл. в Гороховецком, 70 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.