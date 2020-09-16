В Юрьев-Польском вынесли приговор телефонному мошеннику, который обманул местную жительницу. Преступную схему мужчина 1987 года рождения провернул, будучи заключенным в колонии Ярославской

В Юрьев-Польском вынесли приговор телефонному мошеннику, который обманул местную жительницу. Преступную схему мужчина 1987 года рождения провернул, будучи заключенным в колонии Ярославской области. Как установил суд, мужчина, используя мобильный телефон, незаконно находящийся у него, позвонил жительнице Юрьев-Польского, представившись его сыном. Преступник сообщил женщине, что его задержали сотрудники полиции. Чтобы решить проблемы с правоохранителями, необходимо перевести