В квартире одного из жилых домов подмосковного города Истра произошло преступление. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта владелец жилья набросился с ножом на своего знакомого. От ..

В квартире одного из жилых домов подмосковного города Истра произошло преступление. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта владелец жилья набросился с ножом на своего знакомого. От множественных ран головы, шеи и грудной клетки тот скончался на месте, передает сайт "". Злоумышленник был задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.