Ему удалось убедить женщину перевести ему 80 тыс.рублей, чтобы помочь сыну.

Жительница Юрьев-Польского перевела 80 тысяч рублей человеку, который убедил ее помочь сыну, якобы попавшему в беду. Мошенником оказался осужденный М., который отбывал наказание в исправительной колонии Ярославской области. Он сумел достать мобильный телефон и убедил женщину, что ее сына задержали сотрудниками полиции.Мошенник сообщил ей, что 80 тыс. рублей помогут решить проблему. Встревоженная женщина сначала перевела деньги и только потом позвонила сыну, которого, конечно, никто не задерживал.За мошенничество М. получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строго режима, а с учетом отбываемого наказания, по совокупности, 4 года лишения свободы.В настоящее время приговор в законную силу не вступил.Ущерб потерпевшей подсудимый не возместил.Прокуратура в очередной раз обращается с призывом не перечислять денежные средства неизвестным лицам, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, служб безопасности банков, государственных и коммерческих структур, предлагающих решить по телефону ту или иную проблему, получить компенсацию или выигрыш. Главный расчет злоумышленников заставить жертву следовать их указаниям. Прежде чем сообщать неизвестному лицу персональные данные банковской карты, перечислять деньги, убедитесь, что вас не обманывают.