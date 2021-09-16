В Собинском районе полицейские остановили 19-летнего молодого человека. В ходе досмотра у него нашли 260 граммов конопли. Он сорвал растения для личного потребления. В отношении задержанного

В Собинском районе полицейские остановили 19-летнего молодого человека. В ходе досмотра у него нашли 260 граммов конопли. Он сорвал растения для личного потребления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщают в УМВД области. За такое же преступление в конце августа поймали 50-летнего безработного жителя Суздальского района. В его частном доме найдены 200 граммов конопли и