Визуализацию продемонстрируют 17 сентября на совещании при губернаторе.

В Белом доме 17 сентября обсудят дизайн-проект благоустройства сквера в честь 75-летия Владимирской области на Октябрьском проспекте. Напомним, что о его преображении говорилось ещё в 2019 году при закладке камня в честь юбилея губернии.За это время фонтан передан на баланс обладминистрации. С проектно-изыскательским архитектурно-планировочным бюро заключён договор о подготовке проектной документации. В ПСД предусмотрят «Зону истории», туристическую и деловую территории. Визуализацию представят на завтрашнем совещании. На мероприятии выслушают дополнительные предложения по приведению в порядок знакового общественного пространства.Ранее директор департамента ЖКХ Елена Семенова пообещала, что дизайн обновлённого сквера будет кардинально отличаться от работ по благоустройству, которые проводятся в областной столице в последние годы.