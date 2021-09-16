В Москве провели процедуру разделения ключей для подведения итогов онлайн-голосования. Мосгоризбирком назначил семь хранителей.

В Москве провели процедуру разделения ключей для подведения итогов онлайн-голосования. Мосгоризбирком назначил семь хранителей.Меньше суток остается до старта дистанционного электронного голосования в Москве. С 17 по 19 сентября жители столицы будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ. Онлайн-выборы сегодня считаются наиболее безопасным и надежным способом реализации избирательного права.Высокую надежность ДЭГ обеспечивает уникальная система шифрования. Как сообщает АГН "Москва", ключ шифрования результатов ДЭГ 16 сентября разделили на семь частей. Процедура прошла в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Отметим также, что ранее электронную систему протестировали технические специалисты и хакеры – она полностью готова к потенциальным атакам извне.Председатель МГИК Юрий Ермолов подчеркнул, что в соответствии с положением "О порядке дистанционного электронного голосования", утвержденным ЦИК, именно Мосгоризбирком определяет количество ключей, их хранителей и место проведения процедуры.Для исключения любых попыток повлиять на ход голосования держателями ключей назначены сам Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, председатель УИК избирательного участка для ДЭГ №5013 Юрий Павлов и член Общественного штаба Григорий Мельконьянц.Напомним, среди участников онлайн-выборов в рамках акции "Миллион призов" будут разыграны квартиры, машины, а также сертификаты номиналом до ста тысяч рублей, которые можно потратить у партнеров программы.