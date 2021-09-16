Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 51 830 владимирцев.

Во Владимирской области на 16 сентября выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 48 человек. Ещё 27 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 24 - в Ковровском, 13 - в Суздальском, 12 - в Гусь-Хрустальном районах. Положительный тест на ковид пришел семи пациентам в Юрьев-Польском и Собинском, 5 - в Кольчугинском районах. По 4 инфицированных выявлено в Киржачском и Меленковском, 3 - в Вязниковском и Александровском, по 2 - в Петушинском, Гороховецком, Судогодском и Селивановском районах. Один человек заболел в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 51 830 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11 976 случаев во Владимире, 6006 - в Гусь-Хрустальном районе, 5658 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.