16.09.2021

2021-09-16 16:10:05

На избирательном участке №371 во Владимире работает ветеран Байконура

Готовятся к выборам и члены избирательных комиссий. Во Владимире на одном из участков на "дежурство" заступит байконуровец, полковник Михаил Яшуков. Слово Вере Куликовой.



Избирательный участок номер 371 завершает подготовку к выборам. Один из самых многочисленных, в центре города, в здании авиамеханического колледжа. Во время пандемии избиратели должны быть уверены в безопасности. Перчатки, одноразовые маски, антибактериальные средства закуплены.



Дмитрий Трясов, председатель УИК № 371:



- Комиссия работает уже с 8 сентября. В настоящее время собраны заявления граждан, которые хотят голосовать по месту нахождения, далее комиссия продолжает работу по сбору заявлений о голосовании дома. Ну и, соответственно, об изменениях в списках избирателей, то есть если заменена фамилия.



Дмитрий Трясов в должности председателя комиссии впервые. Уверен - помогут опытные коллеги. Тем более, в избирательной комиссии есть человек известный - председатель общественной организации "Ветераны Байконура". Удостоверением Михаил Яшуков гордится. Говорит, словно допуск к стратегическим объектам. На одном из них - космодроме Байконур - Михаил Адамович прослужил 24 года.



Михаил Яшуков, член участковой избирательной комиссии № 371:



- Допуск сюда я получил благодаря сдаче зачетов. Нас председатель ТИК Савинова очень хорошо тренировала, учила, заставила сдать зачеты. Мы сдали зачеты и вот каждый член УИК имеет вот такое.



На Байконур Михаил Адамович попал в 70-м, после окончания ракетного училища. Начинал лейтенантом, завершил карьеру полковником. Служил в научно-испытательном управлении.



Михаил Яшуков, член участковой избирательной комиссии № 371:



- Вся моя служба и вся сознательная жизнь моя, моей семьи связана с космодромом Байконур. Жена у меня математик-баллистик расчета траекторий полета космических аппаратов. Два сына родились на Байконуре. Оба старшие офицеры.



Ветерану Байконура довелось встречаться и с первой женщиной- космонавтом Валентиной Терешковой. В память об этом событии хранит уникальный снимок. Но говорит, больше всего запомнилась встреча с космонавтом №1 и другими покорителями звёзд.



Михаил Яшуков, член участковой избирательной комиссии № 371:



- Гагарина видел. Массовые встречи проходили, выступал, встречал. Хорошо встречался с нашими земляками Кубасовым Валерием Николаевичем, Скворцовым Александром Александровичем.



Среди наград Михаила Адамовича - орден "За службу Родине в вооружённых силах СССР", редкий знак Юрия Гагарина, ведомственные медали. Но больше всего Яшуков гордится тем, что удалось собрать всех байконуровцев, живущих в нашей области. Создать общественную организацию, выпустить два сборника о ветеранах космодрома и владимирцах, стоящих у истоков освоения космоса. За это (единственный в области) он удостоен медали "Патриот Байконура". Михаил Адамович всё измеряет общественным масштабом. Потому и пришел в избирком. Выборы считает важным делом для каждого!



Михаил Яшуков, член участковой избирательной комиссии № 371:



- Я гражданин РФ, мы выбираем свою власть. Законодательную власть, поэтому нужно прийти на выборы и отдать свой голос за того кандидата, за тех, кто тебе дорог и кому ты доверяешь.



По словам председателя ветеранской организации, байконуровцы работают во многих избирательных комиссиях. Те, кому доверяли запуск ракет и космических кораблей, не подведут!



Вера Куликова, Семен Карпов. «Вести-Владимир»