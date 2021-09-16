Полиция выражает благодарность всем, кто принял участие в поисках.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району во взаимодействии с коллегами из линейного отдела полиции на железнодорожной станции Орехово-Зуево ЛУ МВД России на станции Москва-Курская и СУ СК по Владимирской области при содействии граждан установили местонахождение несовершеннолетних жителей Владимирской области, ранее объявленных без вести пропавшими.Детей обнаружили в электропоезде на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево и доставили в отдел полиции.В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает.Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, волонтерам, оказавшим содействие в розыске детей.