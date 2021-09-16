Заключение о соответствии инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала было получено от рейтингового агентства "Эксперт РА.
Заключение о соответствии инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала было получено от рейтингового агентства "Эксперт РА.
В сообщении говорится, что планируемый выпуск облигаций полностью соответствует четырем базовым критериям принципов социальных облигаций, а именно: использование средств, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами и отчетность.
Благодаря средствам от размещения облигаций будет профинансировано создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для жилищного строительства или развития общегородской инфраструктуры. Для оценки и отбора проектов инфраструктурного строительства создана межведомственная комиссия при Минстрое России. ДОМ.РФ будет вести сопровождение одобренных проектов на всех стадиях строительства, а также контроль целевого использования денежных средств, кредитный мониторинг и строительный контроль. Причем планируется регулярное освещение информации о реализации проектов.
Артема Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ , сообщает, что ответственное финансирование сегодня является одним из ключевых трендов на глобальном финансовом рынке. "Инвесторам важно не только сочетание риска и доходности, но также и то, на что привлекаются средства. Цель механизма работы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ - обеспечить новое строительство современных школ, детских садов, инженерных коммуникаций и других социально значимых объектов инфраструктуры, необходимых для повышения качества жизни людей", - заявляет Федорко.
В ДОМ.РФ уточнили, что первичное размещение бумаг запланировано на конец сентября, планируемый объем привлечения - 10 млрд рублей.
Глобальный тренд
Как отметила Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы "Инфраструктура и финансы устойчивого развития", в мире сегодня пересматриваются базовые параметры капиталистической системы, при которой предприятия создавались исключительно с целью получения прибыли. По ее словам, в финансовых инструментах перестройка этой парадигмы нашла отражение в зеленых, социальных облигациях или облигациях устойчивого развития.
"В ценных бумагах, помимо классических параметров прибыли, начинают декларироваться этические компоненты, связанные с задачами по сохранению окружающей среды и улучшению жизни людей", - пояснила эксперт.
В бумагах такого типа, по словам Бик, определяющее значение имеет независимая оценка. "Если ДОМ.РФ, выпуская инфраструктурные облигации, ставит перед собой определенные цели в социальной сфере и обязуется их выполнить, то должна быть третья сторона, которая проверит эти планы. В данном случае таким внешним верификатором выступило агентство "Эксперт РА". Выпуск социальных облигаций, особенно таким флагманским эмитентом, как ДОМ.РФ, который задает тренд на финансовом рынке, чрезвычайно важен для устойчивого развития страны", - заявила она.
В данный момент статус социальных облигаций может выглядеть несколько экзотично для российских инвесторов, но в будущем такой рейтинг будет признаваться наравне с анализом финансового состояния, считает заместитель гендиректора управляющей компании "ТФГ" Равиль Юсипов. "Компания может быть сколько угодно прибыльной, но если она не будет соответствовать принципам ESG (еnvironmental - экология, social - соцполитика, governance - управление), то за это в скором времени инвесторы будут требовать дополнительную премию. В этом смысле ДОМ.РФ, получивший для своих облигаций статус социальных, идет в ногу со временем. Средства от размещения этих бумаг будут направляться на создание инфраструктуры - того, без чего невозможно развитие страны и прирост населения", - подчеркнул эксперт ТАСС.
Инфраструктурные облигации
Правительство утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. При помощи облигаций ДОМ.РФ возможно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм также может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.
Три проекта для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ утвердила ранее Межведомственная комиссия при Минстрое: в Тульской, Челябинской и Тюменской областях. Размер инфраструктурных займов для этих регионов составит 3,7 млрд, 1,8 млрд и 700 млн рублей соответственно.