Заключение о соответствии инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала было получено от рейтингового агентства "Эксперт РА.

Заключение о соответствии инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала было получено от рейтингового агентства "Эксперт РА.В сообщении говорится, что планируемый выпуск облигаций полностью соответствует четырем базовым критериям принципов социальных облигаций, а именно: использование средств, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами и отчетность.Благодаря средствам от размещения облигаций будет профинансировано создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для жилищного строительства или развития общегородской инфраструктуры. Для оценки и отбора проектов инфраструктурного строительства создана межведомственная комиссия при Минстрое России. ДОМ.РФ будет вести сопровождение одобренных проектов на всех стадиях строительства, а также контроль целевого использования денежных средств, кредитный мониторинг и строительный контроль. Причем планируется регулярное освещение информации о реализации проектов.Артема Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ , сообщает, что ответственное финансирование сегодня является одним из ключевых трендов на глобальном финансовом рынке. "Инвесторам важно не только сочетание риска и доходности, но также и то, на что привлекаются средства. Цель механизма работы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ - обеспечить новое строительство современных школ, детских садов, инженерных коммуникаций и других социально значимых объектов инфраструктуры, необходимых для повышения качества жизни людей", - заявляет Федорко.В ДОМ.РФ уточнили, что первичное размещение бумаг запланировано на конец сентября, планируемый объем привлечения - 10 млрд рублей.Глобальный трендКак отметила Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы "Инфраструктура и финансы устойчивого развития", в мире сегодня пересматриваются базовые параметры капиталистической системы, при которой предприятия создавались исключительно с целью получения прибыли. По ее словам, в финансовых инструментах перестройка этой парадигмы нашла отражение в зеленых, социальных облигациях или облигациях устойчивого развития."В ценных бумагах, помимо классических параметров прибыли, начинают декларироваться этические компоненты, связанные с задачами по сохранению окружающей среды и улучшению жизни людей", - пояснила эксперт.В бумагах такого типа, по словам Бик, определяющее значение имеет независимая оценка. "Если ДОМ.РФ, выпуская инфраструктурные облигации, ставит перед собой определенные цели в социальной сфере и обязуется их выполнить, то должна быть третья сторона, которая проверит эти планы. В данном случае таким внешним верификатором выступило агентство "Эксперт РА". Выпуск социальных облигаций, особенно таким флагманским эмитентом, как ДОМ.РФ, который задает тренд на финансовом рынке, чрезвычайно важен для устойчивого развития страны", - заявила она.В данный момент статус социальных облигаций может выглядеть несколько экзотично для российских инвесторов, но в будущем такой рейтинг будет признаваться наравне с анализом финансового состояния, считает заместитель гендиректора управляющей компании "ТФГ" Равиль Юсипов. "Компания может быть сколько угодно прибыльной, но если она не будет соответствовать принципам ESG (еnvironmental - экология, social - соцполитика, governance - управление), то за это в скором времени инвесторы будут требовать дополнительную премию. В этом смысле ДОМ.РФ, получивший для своих облигаций статус социальных, идет в ногу со временем. Средства от размещения этих бумаг будут направляться на создание инфраструктуры - того, без чего невозможно развитие страны и прирост населения", - подчеркнул эксперт ТАСС.Инфраструктурные облигацииПравительство утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. При помощи облигаций ДОМ.РФ возможно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм также может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.Три проекта для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ утвердила ранее Межведомственная комиссия при Минстрое: в Тульской, Челябинской и Тюменской областях. Размер инфраструктурных займов для этих регионов составит 3,7 млрд, 1,8 млрд и 700 млн рублей соответственно.