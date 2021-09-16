Спектакли по классике: от Пушкина и Гоголя до Олеши и Ахматовой. Во Владимире открылся фестиваль театров кукол “Золотое колечко”. По традиции об участниках и программе спектаклей в

Спектакли по классике: от Пушкина и Гоголя до Олеши и Ахматовой. Во Владимире открылся фестиваль театров кукол “Золотое колечко”. По традиции об участниках и программе спектаклей в театрализованной форме рассказали герои постановок на пресс-конференции. Примерила на себя сказочный образ и директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Её организаторы пресс-конференции нарядили в кокошник и посадили в кукольную