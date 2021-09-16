Батареи жилых домов потеплеют в период с 13 сентября по 1 октября.

Во Владимирской области стартовал отопительный сезон. На 15 сентября, ресурс подаётся на объекты соцсферы в 15 муниципалитетах. Среди них: Владимир, Муром, Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы.«В Гусь-Хрустальном, Коврове, Радужном, а также в Ковровском, Кольчугинском и Меленковском районах отопление появится в период с 16 по 17 сентября», - сообщает Департамент ЖКХ Владимирской области, уточняя, что сроки указаны для учреждений соцсферы.Батареи жилых домов потеплеют с 13 сентября по 1 октября. На сегодня теплоснабжение запущено во Владимире, Муроме, Гороховецком, Камешковском, Муромском, Собинском и Суздальском районах.Ранее мы сообщали, что во Владимире