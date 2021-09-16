Объекты должны сдать в эксплуатацию через год.

ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» для реконструкции участка трассы М-7 на границе Камешковского и Ковровского районов. Стоимость работ оценивается в 438 млн рублей.До 30 сентября 2022 года дорожники должны построить две разворотные петли – одну возле съезда на Патрикеево. Вторую – у Сенино.Согласно аукционной документации, на автомагистрали появится шесть остановок общественного транспорта: в Дроздовке, Пестово и Сенино.Напомним, что из-за закрытия съездов в районе Марьинского мусорного полигона путь от Владимира до свалки и ряда деревень Камешковского района увеличился на 30 километров. Предполагается, что начинающийся капремонт участка проезжей части решит эту проблему.