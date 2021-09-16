В МЧС сообщают предварительную причину пожара, который произошел в Курлове 15 сентября. Возгорание случилось в двухквартирном доме, только одна квартира была жилой. Пламя распространилось

В МЧС сообщают предварительную причину пожара, который произошел в Курлове 15 сентября. Возгорание случилось в двухквартирном доме, только одна квартира была жилой. Пламя распространилось на все помещение и кровлю – площадь составила 72 квадратных метра. По предварительной информации, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении 43-летней женщины. Ее тело при разборе завалов нашли