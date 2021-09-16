16.09.2021

2021-09-16 21:30:05

Продолжается газификация Владимирской области

В регионе продолжается газификация. Голубое топливо пришло в посёлок Тюрмеровка Судогодского района и в село Ликино. Подробности у Артёма Яковенко.



А у нас в квартире газ... Для Татьяны Ершовой этот день - праздник. В семье долго ждали голубого топлива - и вот оно пришло в дом.



Татьяна Ершова, жительница п.Тюрмеровка:



- Мы слышали, что в округе везде пускают газ. Нам так было завидно! Неужели у нас никогда не буде? Мы жили в такой надежде, что газ все равно к нам придет, что у нас будет газ. И вот сегодня наша мечта сбылась. У нас сегодня праздник!



Осуществить мечту помогла программа компании "Газпром газораспределение Владимир". Общая протяженность газопровода составила более 25 километров, к нему подключатся 679 домов.



Сергей Пиголкин, заместитель генерального директора по реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз Владимир":



- Сегодня особое внимание уделяется социальной газификации. Необходимо обеспечить подачу газа в жилые дома, там, где сегодня его нет, в газифицированных населенных пунктах. Эта та задача, которую ставит президент В.В. Путин. Сегодня в регионе активно реализуется данная программа. И, соответственно, под эту программу на сегодняшний день попадает порядка 74 тысяч домовладений.



С приходом газа появились перспективы у местных предприятий. В округе, например, производят продукцию из пластика.



Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:



- Мы прекрасно понимаем, что там, куда приходит газ, начинается новая жизнь. В этих населенных пунктах. Это и газовое отопление, и горячая вода, это и приход, как правило, инвесторов, и социальная сфера начинает жить новой жизнью.



Тепло получат также два детских сада, на газовое отопление планируется перевести два дома культуры, интернат, магазины и кафе. В настоящий момент в районе продолжаются работы на газопроводе "Сойма-Овцыно", на следующий год намечено строительство газопроводов "Болотский-Красный Маяк" и "Торжково-Суховка". Строительство планируется закончить до 2023 года.



Артём Яковенко, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».