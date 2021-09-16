Глава государства напомнил, что нижняя палата парламента - это один из ключевых органов в системе государственной власти России.

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором призвал граждан страны проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму."В ближайшие дни - 17, 18 и 19 сентября - состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны", - заявил глава государства. Его обращение опубликовано в четверг на сайте Кремля."Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность", - сказал президент.Путин заявил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление "избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя" любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина России. "Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России", - отметил Путин."Высший смысл выборов - это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной", - подчеркнул президент.Глава государства напомнил, что нижняя палата парламента - это один из ключевых органов в системе государственной власти России. "Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав и интересов человека, а федеральный бюджет - базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, - создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны", - добавил президент.По мнению Путина, все это "кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие". "Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой - судьбы миллионов людей", - подчеркнул глава государства."Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной думы", - заключил Путин.